بينهم دندرة وإسنا.. «العناني» يكشف عن تطوير الخدمات في 18 متحفُا وموقعًُا أثريًا (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، عن تطوير وتشغيل الخدمات في 18 متحفا وموقعا أثريا بالأقصر من بينها معبدي دندرة وإسنا.

جاء ذلك على هامش اجتماع عقده الوزير بمقر الوزارة في الزمالك مع كل من لجنة تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف واللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، وذلك بهدف الوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير التي تتم بالمواقع الأثرية بمحافظة الأقصر.

وأوضح «العناني» أنه بالإضافة إلى تلك الخدمات التي تم توفيرها ضمن مشروع الهوية البصرية للمحافظة، وذلك في إطار العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة بها للزائرين من المصريين والسائحين وتحسين تجربتهم أثناء الزيارة.

كما تناول الاجتماع مناقشة الأعمال النهائية لمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، بالإضافة إلى تحديد أماكن الزيارة الجاذبة على هذا الطريق وتجهيز منطقة لخدمات الزائرين على الطريق ومناقشة إمكانية تزويدها بأساليب عرض تكنولوجيا حديثة (ملتيميديا) أو معرض للصور النادرة التي تروي تاريخ محافظة الأقصر وأهم الاكتشافات الأثرية بها، وذلك تمهيداً للاحتفالية الكبرى التي ستقام خلال الأشهر القليلة القادمة للترويج لمحافظة الأقصر.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، لـ«المصري اليوم»، إن تطوير الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف، أحد المحاور الهامة في تحسين تجربة السائح، وتؤثر بشكل جوهري في قرار السائح المرتقب بتكرار الزيارة ودعوة مواطنيه وأصدقائه لزيارة المقصد السياحي، وبعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي أصبح الأمر أكثر تأثيرا من دائرة المعارف والأصدقاء إلى دائرة المتابعين.

كما أضاف أن القيادة السياسية، والحكومة ممثل في وزارة السياحة والأثار، تعمل بشكل كبير على تحسين الخدمات، ورفع كفاءتها بهدف جذب المزيد من الحركة، وتوقع عثمان أن تشهد الأقصر مزيد من الحركة التدريجية خلال موسم الشتاء، مؤكدا على أن حملات نشر الوعي أيضا التي بدأتها الوزارة سوف تساهم بشكل كبير في الحفاظ على مستوي الخدمات التي تقدم للسائح.