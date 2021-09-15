رسم الضريبة 615 جنيه .. خطوات بسيطة لتجديد واستخراج رخصة القيادة في ساعتين

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رسوم استخراج رخصة قيادة سيارة والخطوات المطلوبة في 2021 تصدرت محركات البحث على «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

«المصري اليوم» تواصل تقديم سلسلة خدماتها للقراء وتنشر الرسوم والمستندات والشروط المطلوبة، لتجديد أو استخراج رخصة قيادة سيارة بدون مجهود في أقل من ساعتين وفقا لما حدده قانون المرور.

1- الذهاب إلى وحدة المرور التابعة لمحل الإقامة في البطاقة الشخصية.

2- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

3- طلب نموذج 256 موجه إلى إدارة المرور للحصول على رخصة قيادة.

4- تقديم صورة ضوئية من شهادة التخرج مع الاطلاع على الأصل.

5- توقيع الكشف الطبي وتقديم شهادة صحية بحالتي النظر- الباطنة.

6- تقديم 4 صور شخصية حديثة.

1- اجتياز المتقدم الدورة التدريبية لقيادة السيارة بمركز التعليم في المرور.

2- تقديم تحليل للمواد المخدرة من الجهة المختصة.

3- ألا يكون المتقدم صادرا ضده حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف.

4- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.

رخصة قيادة - صورة أرشيفية

1- دفع 615 جنيها رسم الضريبة شاملا رسوم التأمين وتنمية موارد الدولة.

2- دفع 615 جنيها رسم الكشف الطبي.

3- دفع 105 جنيهات رسم استمارة بيانات.

4- رسم 35 جنيها رسم ملف وحافظة رخصة قيادة.

5- دفع 20 جنيها رسم نموذح 256 للحصول على الرخصة.

6- رسم 15 جنيها طابع شرطة.

7- دفع 10 جنيهات رسم اختبار إشارات.

رخصة القيادة تكون سارية 10 سنوات، ويتم تجديدها بنفس الشروط المطلوبة في استخراجها أول مرة بهدف الحفاظ على سلامة الجميع.