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جامعة أسوان تحصد المراكز الأولى بملتقي المحافظات الحدودية بالعريش

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جامعة أسوان تحصد المراكز الأولى بملتقي المحافظات الحدودية بالعريش جامعة أسوان تحصد المراكز الأولى بملتقي المحافظات الحدودية بالعريش

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قال الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن جامعة أسوان حصدت المراكز الأولى على مستوي جامعات ملتقى المحافظات الحدودية الذي نظمته جامعة العريش تحت شعار «معا في سيناء»، وضم الملتقي الرياضي العديد من المسابقات الرياضية والأنشطة الطلابية ومنها كرة القدم الخماسي.

وقدم الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان التهنئة للطلاب الفائزين وإدارة رعاية الطلاب المركزية بجامعة أسوان بقيادة الكابتن حاتم يسري مدير عام الإدارة المركزية وأحمد تقي مدير إدارة النشاط الرياضي.

وجاءت نتائج مشاركة جامعة أسوان عن فوز طلاب جامعة أسوان بالمركز الأول تنس طاولة زوجي طلاب ومركز أول تنس طاولة زوجي طالبات ومركز أول تنس طاولة فردي طالبات هدي مصطفي كلية آداب أسوان، ثاني تنس طاولة فردي طالبات ريم أبازيد كلية التجارة، ومركز أول تنس طاولة فردي الطالب عمر هشام كلية الهندسة، ومركز ثالث تنس طاولة فردي الطالب زياد محمد كلية التجارة.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة أنه سيتم تكريم الطلاب الفائزين لتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الرياضية والطلابية لتحقيق أفضل المراكز بمختلف المسابقات.

المصرى اليوم

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