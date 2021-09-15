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ضبط 160 مخالفة تموينية متنوعة في المنيا

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ضبط 160 مخالفة تموينية متنوعة في المنيا ضبط 160 مخالفة تموينية متنوعة في المنيا

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ضبط فريق الرقابة التموينية، بـ مديرية التموين في المنيا بالتنسيق مع مباحث ، 160 مخالفة تموينية متنوعة، بينها 121 مخالفة مخابز، 39 مخالفة في مجال الأسواق .

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة إنه تم ضبط 121 مخالفة مخابز منها 14 نقص وزن، و27 خبزا غير مطابق، و34 نظافة أدوات العجن، و14 مخالفة عدم إعطاء بون صرف، و9 محاضر عدم وجود سجل زيارات، و20 محضر عدم وجود لوحة إعلانات، و3 محاضر توقف عن الإنتاج .

وأضاف «يوسف» أنه في مجال الأسواق تم ضبط 39 محضرا بينها محضر ذبح خارج السلخانة ومصادرة 75 كيلوجرام لحوم غير صالحة.

المصرى اليوم

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