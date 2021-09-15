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رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني"
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 07:28 صباحاً
الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الإثنين المقبل .. وانخفاض درجات الحرارة وأمطار غدًا
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 07:28 صباحاً
محمد صلاح في القائمة برصيد 41 مليون دولار .. ترتيب لاعبي كرة القدم الأعلى دخلاً في العالم
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 07:28 صباحاً
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مكة والمرتفعات
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 07:20 صباحاً
مستشار الزمالك : ما فعله لبيب في ملف النقاز إهمال وربنا نصر مرتضى عليه
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 06:32 صباحاً
«السياحة» تنظم ورشة عمل للقيادات لاستعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 05:54 صباحاً
العسال لحسين لبيب: كفاية حرب علي مرتضي منصور وركز مع النادي شوية
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 05:54 صباحاً
محافظة الجيزة تضبط ٦٤ مركبة وتروسيكل وسيارات باعة جائلين ببولاق الدكرور
-
الأربعاء 22 سبتمبر 2021 05:54 صباحاً
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القصة الكاملة لأزمة منهج الصف الرابع الابتدائي .. ووزير التعليم يرد
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 02:09 مساءً
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