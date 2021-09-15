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أول تصريح من محمد صلاح بعد اختياره أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أغسطس

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أول تصريح من محمد صلاح بعد اختياره أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أغسطس أول تصريح من محمد صلاح بعد اختياره أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أغسطس

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سيطرت على الدولي المصري محمد صلاح، حالة من السعادة بعد اختياره من قبل جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، كأفضل لاعب في صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال الشهر الماضي.

ويمر محمد صلاح بحالة من التألق اللافت رفقة الريدز منذ انطلاق الموسم الجاري، وهو ما منحه لقب أفضل لاعب في الفريق، والتي أعلنها النادي اليوم الأربعاء عبر موقعه الرسمي وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجرى الموقع الرسمي لنادي ليفربول لقاء سريعاً مع محمد صلاح عقب اختياره أفضل لاعب في شهر أغسطس، للتعليق على هذا الاختيار، وقال محمد صلاح: شكراً لكم، أعتقد أنها بداية جيدة لنا، كنّا نريد تحقيق العلامة الكاملة في مباريات شهر أغسطس، ولكننا حصدنا 7 نقاط من أصل 9 ممكنة بعد التعادل مع تشيلسي.

وأضاف محمد صلاح: إنها كرة القدم ولكن في كل الأحوال أرى أنها بداية جيدة للموسم الجاري.

المصرى اليوم

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