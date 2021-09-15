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المقاصة: حسين الشحات انتقل للأهليمن العين الإماراتي بـ185 مليون جنيه

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المقاصة: حسين الشحات انتقل للأهليمن العين الإماراتي بـ185 مليون جنيه المقاصة: حسين الشحات انتقل للأهليمن العين الإماراتي بـ185 مليون جنيه

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أكد اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي المقاصة، أن النادي الأهلي حصل على خدمات حسين الشحات، في يناير 2019، من نادي العين الإماراتي مقابل 185 مليون جنيه.

وقال بكري سليم، في تصريحات تلفزيونية :"مصر المقاصة، باع حسين الشحات، لنادي العين الإماراتي، مقابل 5 ملايين و500 ألف دولار، وكان لنا نسبة من بيع اللاعب لأي نادي".

وأضاف :"العين، باع حسين الشحات، للأهلي مقابل 185 مليون جنيه، ومصر المقاصة حصل على نسبته من هذا المبلغ".

واوضح :"نادي مصر المقاصة، استثماري، ودائمًا كان يمد الأهلي والزمالك باللاعبين المميزين، على رأسهم ايمن حفني واحمد الشيخ وحسين الشحات وميدو جابر".

المصرى اليوم

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