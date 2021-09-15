بعد 100 هدف في البريميرليج.. محمد صلاح يختار أجمل هدف سجله

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن اختيار الفرعون المصري محمد صلاح، أفضل لاعب في صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال الشهر الماضي أغسطس، متوفقاً على زميليه هارفي إليوت وكوستاس تسيميكاس.

ويمر محمد صلاح بحالة من التألق اللافت رفقة الريدز منذ انطلاق الموسم الجاري، وهو ما منحه لقب أفضل لاعب في الفريق، والتي أعلنها النادي اليوم الأربعاء عبر موقعه الرسمي وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تتويجه بهذه الجائزة، أدلى محمد صلاح ببعض التصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول، وتم تهنئة صلاح خلال المقابلة على وصوله لـ 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسؤاله عن أي هدف سجله من ضمن الـ 100 هو الأفضل من وجهة نظره.

ورد محمد صلاح على السؤال الصعب قائلاً: لا يمكنني اختيار هدف واحد، إنها رحلة طويلة على مدار 5 مواسم سجلت خلالها الكثير من الأهداف المميزة، ومن الرائع تسجيل الأهداف من أجل مساعدة الفريق، كما أن تسجيل 100 هدف في مركز الجناح ليس أمراً سهلاً، وتسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي كلاعب جناح يسعدني جداً وافتخر به، وأتمنى أن استمر على هذا المنوال في تسجيل الأهداف.

وأضاف محمد صلاح: هدفي في تشيلسي في الموسم الماضي، كان جيدًا جداً، لكنني أعتقد أن الهدف الذي كنت متأثرًا به كان في مانشستر يونايتد في الدقائق الأخيرة على ملعبنا في الموسم الماضي، وأيضاً هدفي على ملعبهم كان جيداً، لكني أعتقد أن الهدف الأول كان مميزاً.

وكان ليفربول حقق في أول جولتين الفوز على حساب نورويتش سيتي وبيرنلي قبل التعادل في الجولة الثالثة أمام تشيلسي بنتيجة (1-1).