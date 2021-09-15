رئيس اتحاد المحامين العرب يلتقي رئيس جمعية المحامين العُمانية ونائبه

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أعلنت نقابة المحامين، تفاصيل لقاء رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، صباح اليوم، بالدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي، رئيس جمعية المحامين بسلطنة عمان، ونائبه الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، عضوي مجلس الشورى بالسلطنة، رفقة هند شنهاب، مقرر لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة.

وقال «عطية» إن المحاماة ملفها لا يزال غائبًا عن اتحاد المحامين العرب، ويجب التخلص من الظواهر التي تعوق الاتحاد عن أداء رسالته الحقيقية، لافتا إلى أن مهام اتحاد المحامين العرب لا تقتصر على معالجة القضايا العربية فقط، وإنما أيضا من ضمن مهامه الأساسية رعاية المحاماة في الوطن العربي، فليست المحاماة في كل الأوطان العربية تلاقي ما يجب أن تلاقيه من حماية.

وأضاف أن اتحاد المحامين العرب كان يجب أن يكون له دورا كبيرا في الوقوف إلى جانب محامي بيروت، قائلًا: «سرني أن أدعى من نقيب المحامين في بيروت اليوم الذي خصص للمحاماة، لمعالجة ما قابله المحامين في بيروت على كافة الأصعدة»، مشيرا إلى أنه وجد أن المحاماة تعاني في بيروت، ما اقتضى أن يتشرف بلقاء نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وجلس إليه أكثر من ساعة.

وأكد «عطية» أن اتحاد المحامين العرب هو المؤسسة الشعبية الوحيدة في الوطن العربي القادرة على تناول القضايا العربية بلا حسابات، التناول الرسمي في هذا أو ذاك من البلدان، موضحًا أن الاتحاد ليس فقط مؤسسة شعبية، ولكنه مشكل من رموز المجتمعات العربية؛ أصحاب الصولة والجولة والمقدرة على الطرح والبرهان بالحجة والبيان، فقد أُجمع للاتحاد كافة المُكنات والقدرات للقيام بدور فاعل كبير جدًا في إعادة السواء في المنطقة بأثرها.

وأكد نقيب المحامين، أنه وضع نصب عيناه الاهتمام باتحاد المحامين العرب، ورغم أنه قرأ آلاف الكتب، وأصدر حتى الآن 109 كتاب، و4 تحت الطبع، إلا أنه لم يستنكف أن يذهب بنفسه إلى أمين عام جامعة الدول العربية، السفير أحمد أبوالغيط، وأن يجلس إليه ساعات، ويضم إليهما سفيرا على بينة بقضايا الدول العربية، ويجلس يسأل ويستمع، مشيرًا إلى أنه حرص على ذلك قبل اللقاء الأول الذي كان منظورًا له في ديسمبر الماضي، وألغي بتصرفات يحجم عن ذكرها.

وتابع: «وافاني السفير قبل أن أغادر بناء على طلبي بمذكرات في القضايا العربية، التي تفضل ببيانها، وعكفت على مذاكرتها كيما أستطيع أن أكون عنصرا فاعلا بالاتحاد بغض النظر عن الصفات والمناصب»، لافتًا إلى أنه في أثناء الدراسة، كان هناك من يدبر لإلغاء انعقاد مؤتمر اتحاد المحامين العرب بشرم الشيخ، بهدف سحب عقد المؤتمر من مقر الاتحاد».

وكشف عن أن نقابة المحامين، تستعد للاحتفال يوم 30 سبتمبر بيوم المحامي، تحت عنوان «مستقبل المحاماة في مصر والعالم العربي»، بمشاركة أعضاء ونقابات المحامين بالوطن العربي، على أن يتحدث فيه كبار الفقهاء في الوطن العربي، مع إتاحة الفرصة لكل نقابة في أن تعبر عن نفسها، ويكون فرصة للحوار العام.