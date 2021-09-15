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افتتاح معرضين فنيين لـ«نوعية بنها» بقصر الثقافة (صور)

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افتتاح معرضين فنيين لـ«نوعية بنها» بقصر الثقافة (صور) افتتاح معرضين فنيين لـ«نوعية بنها» بقصر الثقافة (صور)

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افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعه بنها، والدكتور جمال سوسه المشرف على قطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئة، الأربعاء، معرضين فنيين نظمتهما كلية التربية النوعية بقصر ثقافة بنها، بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، ووكلاء الكلية وعددا من أعضاء هيئة التدريس.

واستمع القائم بأعمال رئيس الجامعة، والمشرف على قطاع خدمة المجتمع، إلى شرح من الدكتورة داليا إبراهيم عفيفى مدرس بقسم التربية الفنية عن فكرة المعرض الأول والذى تم تنظيمه بعنوان «حوار نسجي من المجتمع كوفيد-19»، ويناقش حالة المجتمع ومعايشته لفيروس كورونا كوفيد ١٩ بشكل نسجي كنوع من الفن التشكيلي وضم المعرض العديد من اللوحات الفنية.

كما استمعا أيضا إلى شرح من الدكتور آية محسن مدرس التصميم الزخرفي بقسم التربية الفنية عن المعرض الثانى بعنوان «الصين الإسلامية بين القيمة الفنية والتاريخية»، ويناقش المعرض الذي ضم عددا من اللوحات الفنية إحياء القيمة والتراث للفن الصيني الإسلامي بشكل معاصر لإظهار القيمة الفنية والجمالية فيه.

من ناحية أخرى أشاد المشاركين في المعرضين بجودة المعروضات واللوحات الفنية المعروضة وفكرتها الإبداعية.

افتتاح معرضين فنيين بنوعية بنها
افتتاح معرضين فنيين بنوعية بنها
افتتاح معرضين فنيين بنوعية بنها
افتتاح معرضين فنيين بنوعية بنها
افتتاح معرضين فنيين بنوعية بنها

المصرى اليوم

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