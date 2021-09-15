أخبار عاجلة

رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان -
الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الإثنين المقبل .. وانخفاض درجات الحرارة وأمطار غدًا -
محمد صلاح في القائمة برصيد 41 مليون دولار .. ترتيب لاعبي كرة القدم الأعلى دخلاً في العالم -
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مكة والمرتفعات -
مستشار الزمالك : ما فعله لبيب في ملف النقاز إهمال وربنا نصر مرتضى عليه -
«السياحة» تنظم ورشة عمل للقيادات لاستعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج -
العسال لحسين لبيب: كفاية حرب علي مرتضي منصور وركز مع النادي شوية -
محافظة الجيزة تضبط ٦٤ مركبة وتروسيكل وسيارات باعة جائلين ببولاق الدكرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«اتصالات الشيوخ» تطالب بتدريب العاملين بالدولة نحو التحول الرقمي الشامل

Print
«اتصالات الشيوخ» تطالب بتدريب العاملين بالدولة نحو التحول الرقمي الشامل «اتصالات الشيوخ» تطالب بتدريب العاملين بالدولة نحو التحول الرقمي الشامل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن الإعلان عن استراتيجية بناء القدرات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أعلن عنها الوزير عمرو طلعت تمثل أهمية كبيرة في رفع كفاءة القطاع وزيادة قدرات العاملين فيه، لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أهمية التركيز على ملف التدريب في هذه الاستراتيجية للتعريف بكل ما هو جديد في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، لا سيما وأن الدولة المصرية تمضي قدما وبنجاحات واضحة في ملف التحول الرقمي.

وأكد أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن التأكيد على ملف التدريب وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة، خصوصا وأن في قطاع الاتصالات كل يوم جديد، يحتاج للمتابعة الدورية لتعظيم الاستفادة من التطورات التكنولوجية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تشهد طفرة غير مسبوقة واهتمام لم يسبقه مثيل في ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا: تحقيق النجاح والحفاظ عليه يتطلب وجود تقييم دوري لكل ما له علاقة بهذا القطاع لتلافي أي ملاحظات تظهر أثناء عمليات التطبيق.

يأتي ذلك في ظل تزايد الاعتماد على الإنترنت الذي يعد العمود الفقري لدعم عمليات التحول الرقمى وعنصرا رئيسيا لتنفيذ أهداف الدولة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى هذا التنقل يعبر عن الطفرة التي يشهدها المجتمع المصرى نحو التحول إلى المجتمع الرقمي المتكامل في إطار بناء مصر الرقمية والتي يتم خلالها دمج التكنولوجيا في كافة قطاعات الدولة وتنفيذ العديد من المشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية، مما يمنح الأولوية لاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن رضا المواطنين عن خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة لهم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محمد الخولي: علي ماهر حرض أحمد رفعت ضد المصري

محمد الخولي: علي ماهر حرض أحمد رفعت ضد المصري

مصرع وإصابة 13 عامل في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة - جمصة

مصرع وإصابة 13 عامل في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة - جمصة

مصرع طالب صعقًا بالكهرباء خلال إنقاذ جيرانه من حريق (فيديو)

مصرع طالب صعقًا بالكهرباء خلال إنقاذ جيرانه من حريق (فيديو)

عقوبة مالية قاسية ..أول قرار من الخطيب بعد خسارة السوبر المصري

عقوبة مالية قاسية ..أول قرار من الخطيب بعد خسارة السوبر المصري