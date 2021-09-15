ضبط مسجل خطر ارتكب 5 سرقات من داخل ورش السكك الحديد والمحال التجارية بالساحل

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بحوزته سلاح أبيض «مطواة»، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقات من داخل ورش السكك الحديد وورش الميكانيكا والمحال التجارية بأسلوب «المغافلة».

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وأقر بارتكابه 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله «صاحب مخزن خردة بمحافظة القليوبية».

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.