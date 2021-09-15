ضبط 3 طن دواجن فاسده في القليوبية

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تمكنت مباحث القليوبية من ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية عثر بها على كميات من الدواجن المجهولة المصدر.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مباحث التموين يفيد شن حملة تموينية استهدفت مخازن السلع أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها ٣ طن دواجن ومقطعات دواجن بدون بيانات ومجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وضبط مخزن لتجارة مستحضرات التجميل بدون ترخيص عثر به على 3750 عبوة مستحضرات تجميل بدون مستندات ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة و600 لتر مستلزمات طبية بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة وكذا 4500 عبوة فارغة معدة للتعبئة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول.

تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.