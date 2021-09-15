صحة الوادي الجديد: استمرار عمل القوافل الطبية المجانية بقرى المحافظة

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أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، على إستمرار الدفع بالقوافل الطبية المجانية بقري المحافظة وذلك للكشف على المواطنين بالمجان، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.

وقال إن القوافل بدأت أعمالها اليوم الاربعاء في قرية عدن بمركز باريس، وتستمر القوافل لمدة يومين لإجراء الكشف والتشخيص حيث تضم تخصصات طبية تشمل، نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان، وذلك في إطار توفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة .