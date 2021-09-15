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داوود حسين ضيف برنامج «واحد من الناس» على شاشة الحياة

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داوود حسين ضيف برنامج «واحد من الناس» على شاشة الحياة داوود حسين ضيف برنامج «واحد من الناس» على شاشة الحياة

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داوود حسين يكشف كواليس خاصة عن هنيدي ورأيه في مقالب رامز جلال بواحد من الناس الجمعة

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الجمعة المقبلة من برنامج واحد من الناس يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي الفنان والكوميديان الكويتي الشهير داوود حسين ،

النجم الكويتي الكبير داوود حسين ويفتح عقلة وقلبه ويروي اهم ذكرياتة في الفن وحياتة الشخصية

ويحكي عن اسباب زيارتة لمصر والحلم الفني الذي ينتظره.

واصعب المشاهد التي عاشها بعد رحيل والده، وبداية مسيرته الفنية وأهم المحطات الفنية في حياته

كما يتحدث عن النجم والكوميديان محمد هنيدي وذكرياته عن فيلم عندليب الدقي وكواليس خاثة مع هنيدي تذاع لاول مرة

كما يتحدث عن برنامج المقالب لرامز جلال وأقرب الفنانيين إلى قلبه، وسر حبه للغة الهندية، والعديد من الاسرار والكواليس الخاصة الاخري

المصرى اليوم

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