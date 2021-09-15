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بعد «نور العين».. طرح «اللي تمنيته» لنوال الزغبي بتقنية HD ()

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بعد «نور العين».. طرح «اللي تمنيته» لنوال الزغبي بتقنية HD (فيديو) بعد «نور العين».. طرح «اللي تمنيته» لنوال الزغبي بتقنية HD ()

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طرح المنتج محسن جابر كليب أغنية «اللى اتمنيته» للنجمة نوال الزغبى بتقنية الــ «HD» عبر قناة «مزيكا» الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، في محاولة منه لإعادة الحياة للأغنية من جديد، والتي كانت قد حققت نجاحا كبيرا عند طرحها قبل سنوات، لتعود معها الذكريات بشكل مختلف ومتميز عما عرضت عليه من قبل. أغنية «اللى اتمنيته» كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع طارق مدكور ومن إخراج شريف صبرى.

وقرر «جابر» تحويل جميع الفيديو كليبات التي قامت شركته بإنتاجها إلى تقنية الــ «HD»، وبدأت بفيديو كليب «نور العين» للنجم وجارى تحويل باقى أغنيات النجوم أمثال وردة وراغب علامة وهانى شاكر ومصطفى قمر وهشام عباس وسميرة سعيد وأنغام ولطيفة وديانا حداد ومحمد منير قمر وحميد الشاعرى ومدحت صالح وإيهاب توفيق وتامر حسنى وتامر عاشور ورامى صبرى وخالد سليم.

المصرى اليوم

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