حي «الطالبية» يتحفظ على 500 كيلو لحوم فاسدة في أكبر حملة تموينية بالجيزة

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تمكنت أجهزة حي الطالبية بالتعاون بين الإدارات الصحية والبيئة والطب البيطري ومديرية ومباحث التموين وشرطة المرافق من ضبط٥٠٠ كيلو لحوم ومصنعاتها فاسدة غير صالحه للاستخدام الادمي داخل ثلاجات لحفظ اللحوم قبل طرحها للمواطنين وقد تم مصادرة المضبوطات و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف بمتابعه من اشرف تامر رئيس حي الطالبية.

وذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات مكبره بالتنسيق بين الجهات المعنية للتأكد من جودة وسلامة الاغذيه والمنتجات المعروضه للمواطنين حفاظا علي السلامه العامة.