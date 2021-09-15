أخبار عاجلة

محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان -
الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الإثنين المقبل .. وانخفاض درجات الحرارة وأمطار غدًا -
محمد صلاح في القائمة برصيد 41 مليون دولار .. ترتيب لاعبي كرة القدم الأعلى دخلاً في العالم -
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مكة والمرتفعات -
«السياحة» تنظم ورشة عمل للقيادات لاستعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج -
العسال لحسين لبيب: كفاية حرب علي مرتضي منصور وركز مع النادي شوية -
محافظة الجيزة تضبط ٦٤ مركبة وتروسيكل وسيارات باعة جائلين ببولاق الدكرور -
بطريرك الأقباط الكاثوليك ناعيا المشير طنطاوي: «مسيرة وطنية رائعة حافلة بالتفاني» -
محافظ القاهرة يتابع تنفيذ الموجة الـ 18 للإزالات بالأحياء (صور) -
منة عرفة توجه رسالة رومانسية إلى زوجها: «بشكر ربنا كل يوم عليك يا أحلى نعمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حي «الطالبية» يتحفظ على 500 كيلو لحوم فاسدة في أكبر حملة تموينية بالجيزة

Print
حي «الطالبية» يتحفظ على 500 كيلو لحوم فاسدة في أكبر حملة تموينية بالجيزة حي «الطالبية» يتحفظ على 500 كيلو لحوم فاسدة في أكبر حملة تموينية بالجيزة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة حي الطالبية بالتعاون بين الإدارات الصحية والبيئة والطب البيطري ومديرية ومباحث وشرطة المرافق من ضبط٥٠٠ كيلو لحوم ومصنعاتها فاسدة غير صالحه للاستخدام الادمي داخل ثلاجات لحفظ اللحوم قبل طرحها للمواطنين وقد تم مصادرة المضبوطات و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف بمتابعه من اشرف تامر رئيس حي الطالبية.

وذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات مكبره بالتنسيق بين الجهات المعنية للتأكد من جودة وسلامة الاغذيه والمنتجات المعروضه للمواطنين حفاظا علي السلامه العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين تضبط 120 الف قرص مخدر داخل صيدليتين

التموين تضبط 120 الف قرص مخدر داخل صيدليتين

وزراء التموين والزراعة والصناعة يفتتحون مركز تطوير وسلامة الغذاء بالقليوبية

وزراء التموين والزراعة والصناعة يفتتحون مركز تطوير وسلامة الغذاء بالقليوبية

"مباحث التموين": ضبط 1135 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

"مباحث التموين": ضبط 1135 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

‏وزير التموين: تخفيضات بمعارض أهلًا مدارس لا تقل عن 30%‏

‏وزير التموين: تخفيضات بمعارض أهلًا مدارس لا تقل عن 30%‏