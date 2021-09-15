الجيزة : رفع 165 حالة إشغال بأبو النمرس والبدرشين

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شنت محافظة الجيزة من خلال مراكز ابو النمرس والبدرشين حملات رفع للإشغالات وإزالة التعديات علي الطريق العام في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز بتحقيق الانضباط وإزالة أي معوقات للطريق.

حيث قام مركز ومدينة أبو النمرس بشن حملة إشغالات مكبره بشارع أحمد بدوى وطريق المركز أسفرت عن مصادرة ١٢٥ حالة إشغال تم مصادرتها وإيدعها مخازن المركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من اللواء محمد عبد الحميد رئيس المركز .

كما قام مركز ومدينة البدرشين برفع ٤٠ حالة إشغال من شوارع عمرو بن العاص والمزلقان بمتابعه من محمود زين رئيس المركز.