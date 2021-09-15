أخبار عاجلة

محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان -
الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الإثنين المقبل .. وانخفاض درجات الحرارة وأمطار غدًا -
محمد صلاح في القائمة برصيد 41 مليون دولار .. ترتيب لاعبي كرة القدم الأعلى دخلاً في العالم -
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مكة والمرتفعات -
«السياحة» تنظم ورشة عمل للقيادات لاستعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج -
العسال لحسين لبيب: كفاية حرب علي مرتضي منصور وركز مع النادي شوية -
محافظة الجيزة تضبط ٦٤ مركبة وتروسيكل وسيارات باعة جائلين ببولاق الدكرور -
بطريرك الأقباط الكاثوليك ناعيا المشير طنطاوي: «مسيرة وطنية رائعة حافلة بالتفاني» -
محافظ القاهرة يتابع تنفيذ الموجة الـ 18 للإزالات بالأحياء (صور) -
منة عرفة توجه رسالة رومانسية إلى زوجها: «بشكر ربنا كل يوم عليك يا أحلى نعمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«القصير» يبحث مع المدير الإقليمي بالبنك الدولي تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة

Print
«القصير» يبحث مع المدير الإقليمي بالبنك الدولي تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة «القصير» يبحث مع المدير الإقليمي بالبنك الدولي تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، آيات سليمان، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوليفر بريد، رئيس برامج البنك الدولي، وروبرت بوجويدا، مدير العمليات بالبنك الدولي، ‏بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وبحث معهم تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة ورؤية وزارة الزراعة المستقبلية للتغلب عليها.

‏وقال «القصير» إن قطاع الزراعة من القطاعات التي تتأثر بالتغيرات المناخية بشكل مباشر وغير مباشر، حيث تؤدي إلى تغير في المواسم الزراعية، كما تؤثر على معدل إنتاجية المحاصيل وانتشار الآفات والأمراض النباتية الأمر الذي قد يسهم في زيادة تكاليف الإنتاج فضلا عن تأثير التغيرات المناخية على ملوحة التربه وزيادة معدلات البخر وبالتالي زيادة الكميات المستخدمه من المياه وتغير التراكيب المحصولية.

‏وأضاف وزير الزراعة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بموضوع التغييرات المناخية وبدأت منذ فترة في تحديد أولوياتها ومنها التركيز على الاهتمام بتحسين سلاسل القيمة وتقليل الفاقد والهدر من المحاصيل وذلك بإنشاء صوامع ومخازن التبريد والاهتمام بالتصنيع الزراعي والتحول الرقمي وتحديث منظومة الري.

من ناحيتها، أعربت آيات سليمان عن سعادتها بما حققته في مجال الزراعة وايمانها بأهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى إهتمام البنك الدولي بهذا التوجه وأنه على استعداد للمشاركة مع وزارة الزراعة في وضع خطة وطنية لمجابهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة خاصة وأن الحاصلات الزراعية المصرية تغزو حاليًا معظم الأسواق العالمية.

‏وأضافت «سليمان» أن هناك إهتمام من البنك الدولي لعقد جلسه على مستوى الوزاري بمشاركة قطاعات مختلفة من الدولة المصرية لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة فى مصر والخروج برؤية شاملة لمحاولة التكيف مع هذه التغيرات ودون ان يتأثر هذا القطاع الحيوي سلبيًا.

وأكدت على رغبة البنك الدولي في العمل مع وزارة الزراعة خلال الفترة القادمة من خلال آليات تنفيذ واضحة لها مردود اقتصادي على صغار المزارعين المصريين.

‏حضر اللقاء الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد فهيم، مدير مركز التغيرات المناخية.

وزير الزراعة يستقبل آيات سليمان المدير الإقليمي بالبنك الدولي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وزير الزراعة يستقبل آيات سليمان المدير الإقليمي بالبنك الدولي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وزير الزراعة يستقبل آيات سليمان المدير الإقليمي بالبنك الدولي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وزير الزراعة يستقبل آيات سليمان المدير الإقليمي بالبنك الدولي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محمد الخولي: علي ماهر حرض أحمد رفعت ضد المصري

محمد الخولي: علي ماهر حرض أحمد رفعت ضد المصري

مصرع وإصابة 13 عامل في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة - جمصة

مصرع وإصابة 13 عامل في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة - جمصة

مصرع طالب صعقًا بالكهرباء خلال إنقاذ جيرانه من حريق (فيديو)

مصرع طالب صعقًا بالكهرباء خلال إنقاذ جيرانه من حريق (فيديو)

عقوبة مالية قاسية ..أول قرار من الخطيب بعد خسارة السوبر المصري

عقوبة مالية قاسية ..أول قرار من الخطيب بعد خسارة السوبر المصري