مدينة الإنتاج الإعلامي تحول مكتبة أفلام اتحاد إذاعات الدول الإسلامية إلى ديجيتال

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استقبل أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى بمكتبه الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والوفد المرافق له ويضم الأستاذ أحمد مرتضى مدير البرامج بالاتحاد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون والتواصل في كافة الأنشطة الإعلامية والبرامجية، بين مدينة الانتاج واتحاد الإذاعات الإسلامية، وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بينهما يتضمن عقد دورات تدريبية للكوادر الإعلامية بالاتحاد من خلال مركز تدريب المدينة للدول الاعضاء بالاتحاد والبالغ عددها 57 دولة، في مجالات الهندسة وإعداد مقدمى البرامج وفنون المونتاج وغيرها من فنون الاتصال الإعلامى.

كما تناول اللقاء الاتفاق على الاستفادة من مركز التراث السينمائى الخاص بالمدينة في تجديد وترميم وصيانة مكتبة الأفلام الخاصة باتحاد الإذاعات الإسلامية وتحويل محتوها إلى تقنية الديجيتال .و كذلك تم الاتفاق على دعم الإنتاج المشترك بين المدينة والاتحاد، والاستفادة من الخدمات اللوجيستية التي تقدمها مدينة الانتاج الإعلامى.

وما تمتلكه من بنية تحتية ومتطورة وخبرات إعلامية كبيرة. واصطحب رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في جولة داخل مدينة الانتاج، حيث قاما بزيارة الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام ومركز التدريب التليفزيوني ومركز التراث واستديوهات المدينة.

وفي ختام الزيارة وجه الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الشكر والتقدير إلى رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي على اللقاء وحسن الاستقبال، مشيدًا بمدينة الانتاج الاعلامى «هوليوود الشرق» وما تمتلكه، من بنية إعلامية متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات في مجال الإعلام، معربًا عن تطلعه إلى التعاون مع مدينة الإنتاج الاعلامي في العديد من المجالات الإعلامية بما يخدم مصلحة الجانبين، وكذلك الاستفادة من البنية التحتية الإعلامية المتطورة بالمدينة في انتاج محتوى برامجى وفق احدث التقنيات التكنولوجية لخدمة اهداف الدول الاعضاء بالاتحاد .