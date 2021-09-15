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تعليم المنيا يستعد لتطبيق المناهج المطورة «الجدارات» بالتعليم الفني

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تعليم المنيا يستعد لتطبيق المناهج المطورة «الجدارات» بالتعليم الفني تعليم المنيا يستعد لتطبيق المناهج المطورة «الجدارات» بالتعليم الفني

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عقدت مديرية التربية والتعليم في المنيا، لقاء مع موجهي التعليم الفني، بهدف تدربيهم على المناهج المطورة وفق منظومة الجدارات، استعدادا للعام الدراسي 2021-2022، حيث سيتم تنفيذ برنامج تدريب بعنوان «تأهيل مدربين tot على البرامج المهنية القائمة على الجدارات».

قال المهندس محمد عطية، مدير المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بالعدوه، النظام الجديد يعتمد على تنفيذ البرامج الأوربية المعتمدة على ساعات التدريب، وجدارة الطالب باجتياز كل مرحلة، بحيث يحصل نهاية المرحلة التعليم على شهادة مهنية تؤهله للعمل بالدول العربية والأوربية.

وأكد «عطية» ان الطالب يقوم بتنفيذ المنهج التعليمي بنظام اليوم الواحد، من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا، بالإضافة إلى المواد الثقافية، مثل العربي والانجليزي والرياضيات وغيرها.

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، النظام الجديد تقوم وزارة التربية والتعليم بتعميمه على مستوي 105 مدرسة، وهو نظام يعتمد على الجدارة المهنية للطالب، حيث يحصل الطالب على شهادة مهنية نهاية مرحلة التعليم الفني، بمعني شهادة الدبلوم، وشهادة مهنية للمتدربين.

وأضاف «الرشيدي» شمل اللقاء تكليف مديري المدارس الفنية المطورة بضرورة استكمال وحدات برامج التعليم الفني المطورة، وفق منهجية الجدارات المهنية وتقييمها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

المصرى اليوم

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