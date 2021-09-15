ميسي ينتظر الظهور الاول في دوري أبطال أوروبا بعيدًا عن برشلونة

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يدخل الارجنتيني ليو ميسي تحديا جديدا اليوم مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري الابطال بعد انتقاله ف مطلع هذا الموسم قادما من فريق برشلونه الأسباني بعد سنوات كثيره قضاها في الفريق.

الساحر الارجنتيني ورغم رحيله عن برشلونه الا أنه يعتبر من اساطير النادي عبر تاريخه حيث ان ميسي لم يلعب لأي نادي أخر خلال مسيرته الاحترافيه التي دامت ما يقرب من 16 عام حقق خلالها كل البطولات والإنجازات الجماعيه والفرديه الممكنه.

وقع ميسي أول عقد احترافي له مع برشلونة عندما كان في الثامنة عشرة من عمره عام 2005 و بدأ مسيرته الناجحه مع النادي حيث لعب ميسي مع الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني (778) مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها (672) هدفا و صنع (305) هدفا وأحرز النجم الاسطوره لقب بطولة الدوري الإسباني مع برشلونة في 10 مناسبات، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات ومثلهمها في كأس السوبر الاسباني.

أما على الصعيد الأوروبي حصد ميسي رفقة "البارسا" لقب دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات والسوبر الأوروبي 3 مرات، كما حقق لقب كأس العالم للأندية أيضا 3 مرات.

ويمتلك البرغوث الارجنتيني ارقام قياسيه خاصه به في تاريخ نادي برشلونة الإسباني، كما يشير الموقع الرسمي للنادي الكتالوني"، حيث يستولي "البرغوث" على أكبر عدد من المباريات مع الفريق الكتالوني.

ويعد "ليو" الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ النادي وصاحب أكبر عدد من الانتصارات مع البارسا بالإضافة إلى حصوله على أكبر عدد من الألقاب مع برشلونة عبر تاريخ النادي الإسباني صاحب الـ121 عاما.

ويعد ميسي اللاعب الوحيد بالعالم الأكثر تتويجا بجائزة (الكرة الذهبية) بعدما حصل عليها في 6 مناسبات أعوام 2009 و 2010 و 2011 و 2012 و 2015 و 2019.

موسم 2009 - 2010 شهد تحقيق ميسي للرقم الأصعب بتاريخ اللعبة بعدما أصبح اللاعب الوحيد في التاريخ، الذي يجمع ما بين جوائز الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" وجائزة أفضل لاعب في العالم، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفي الموسم نفسه حصد ميسي أيضا جائزة هداف الموسم بالدوري الإسباني، وجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف بالدوريات الأوروبية، وهي المعادلة التي لم تتحقق حتى الآن إلّا بأرجل الأرجنتيني.

"البرغوث" كان أصغر لاعب يفوز بثلاثة كرات ذهبية، حيث حصد جائزة الأفضل بالعالم للمرة الثالثة بمسيرته في التاسع من يناير 2012 و كان وقتها يبلغ من من العمر 24 عاما.

الجماهير تنتظر بفارغ الصبر الظهور الأول لميسي في دوري الابطال من بوابة الفريق الباريسي حيث تتجه اليه كل الأنظار كيف لا وهو السبب الرئيسي في تعاقد فريق العاصمه معه لاستعطاف اللقب الذي استعصى على النادي منذ سنوات.