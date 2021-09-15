أخبار عاجلة

محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان -
الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الإثنين المقبل .. وانخفاض درجات الحرارة وأمطار غدًا -
محمد صلاح في القائمة برصيد 41 مليون دولار .. ترتيب لاعبي كرة القدم الأعلى دخلاً في العالم -
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مكة والمرتفعات -
«السياحة» تنظم ورشة عمل للقيادات لاستعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج -
العسال لحسين لبيب: كفاية حرب علي مرتضي منصور وركز مع النادي شوية -
محافظة الجيزة تضبط ٦٤ مركبة وتروسيكل وسيارات باعة جائلين ببولاق الدكرور -
بطريرك الأقباط الكاثوليك ناعيا المشير طنطاوي: «مسيرة وطنية رائعة حافلة بالتفاني» -
محافظ القاهرة يتابع تنفيذ الموجة الـ 18 للإزالات بالأحياء (صور) -
منة عرفة توجه رسالة رومانسية إلى زوجها: «بشكر ربنا كل يوم عليك يا أحلى نعمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

ميسي ينتظر الظهور الاول في دوري أبطال أوروبا بعيدًا عن برشلونة

Print
ميسي ينتظر الظهور الاول في دوري أبطال أوروبا بعيدًا عن برشلونة ميسي ينتظر الظهور الاول في دوري أبطال أوروبا بعيدًا عن برشلونة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يدخل الارجنتيني ليو ميسي تحديا جديدا اليوم مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري الابطال بعد انتقاله ف مطلع هذا الموسم قادما من فريق برشلونه الأسباني بعد سنوات كثيره قضاها في الفريق.

الساحر الارجنتيني ورغم رحيله عن برشلونه الا أنه يعتبر من اساطير النادي عبر تاريخه حيث ان ميسي لم يلعب لأي نادي أخر خلال مسيرته الاحترافيه التي دامت ما يقرب من 16 عام حقق خلالها كل البطولات والإنجازات الجماعيه والفرديه الممكنه.

وقع ميسي أول عقد احترافي له مع برشلونة عندما كان في الثامنة عشرة من عمره عام 2005 و بدأ مسيرته الناجحه مع النادي حيث لعب ميسي مع الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني (778) مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها (672) هدفا و صنع (305) هدفا وأحرز النجم الاسطوره لقب بطولة الدوري الإسباني مع برشلونة في 10 مناسبات، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات ومثلهمها في كأس السوبر الاسباني.

أما على الصعيد الأوروبي حصد ميسي رفقة "البارسا" لقب دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات والسوبر الأوروبي 3 مرات، كما حقق لقب للأندية أيضا 3 مرات.

ويمتلك البرغوث الارجنتيني ارقام قياسيه خاصه به في تاريخ نادي برشلونة الإسباني، كما يشير الموقع الرسمي للنادي الكتالوني"، حيث يستولي "البرغوث" على أكبر عدد من المباريات مع الفريق الكتالوني.

ويعد "ليو" الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ النادي وصاحب أكبر عدد من الانتصارات مع البارسا بالإضافة إلى حصوله على أكبر عدد من الألقاب مع برشلونة عبر تاريخ النادي الإسباني صاحب الـ121 عاما.

ويعد ميسي اللاعب الوحيد بالعالم الأكثر تتويجا بجائزة (الكرة الذهبية) بعدما حصل عليها في 6 مناسبات أعوام 2009 و 2010 و 2011 و 2012 و 2015 و 2019.

موسم 2009 - 2010 شهد تحقيق ميسي للرقم الأصعب بتاريخ اللعبة بعدما أصبح اللاعب الوحيد في التاريخ، الذي يجمع ما بين جوائز الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" وجائزة أفضل لاعب في العالم، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفي الموسم نفسه حصد ميسي أيضا جائزة هداف الموسم بالدوري الإسباني، وجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف بالدوريات الأوروبية، وهي المعادلة التي لم تتحقق حتى الآن إلّا بأرجل الأرجنتيني.

"البرغوث" كان أصغر لاعب يفوز بثلاثة كرات ذهبية، حيث حصد جائزة الأفضل بالعالم للمرة الثالثة بمسيرته في التاسع من يناير 2012 و كان وقتها يبلغ من من العمر 24 عاما.

الجماهير تنتظر بفارغ الصبر الظهور الأول لميسي في دوري الابطال من بوابة الفريق الباريسي حيث تتجه اليه كل الأنظار كيف لا وهو السبب الرئيسي في تعاقد فريق العاصمه معه لاستعطاف اللقب الذي استعصى على النادي منذ سنوات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موقف كيروش بعد تغيير موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

موقف كيروش بعد تغيير موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

قطر تعلن الانتهاء من فرش الأرضية العشبية لملعب نهائي كأس العالم 2022

قطر تعلن الانتهاء من فرش الأرضية العشبية لملعب نهائي كأس العالم 2022

"فيفا" يحسم قرار إقامة كأس العالم كل عامين.. في 30 سبتمبر الجاري

"فيفا" يحسم قرار إقامة كأس العالم كل عامين.. في 30 سبتمبر الجاري

«فيفا» يجتمع بالاتحادات الوطنية لمناقشة مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

«فيفا» يجتمع بالاتحادات الوطنية لمناقشة مقترح إقامة كأس العالم كل عامين