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تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وزارة الرياضة تفتتح سلسلة من المسارات المؤمنة للدراجات

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تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وزارة الرياضة تفتتح سلسلة من المسارات المؤمنة للدراجات تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وزارة الرياضة تفتتح سلسلة من المسارات المؤمنة للدراجات

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تقوم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع جميع المحافظات بشأن تحديد أماكن إنشاء المسارات المؤمنة للدراجات وذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بشأن بدء إنشاء وتحديد سلسلة من المسارات المؤمنة لمستخدمى الدراجات الهوائية بجميع بمحافظات الجمهورية.

وسيتم افتتاح أول مسار مؤمن للدراجات بمحافظة القاهرة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ولفيف من السادة المسئولين بالوزارة والمحافظة وتتضمن مراسم وفعاليات الافتتاح تقديم مجموعة متنوعة من العروض الرياضية وماراثون للدراجات.

وذلك بدءً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة المقبل الموافق 17 سبتمبر 2021، بدايه من تقاطع محور شينزو آبي مع محور الشهيد خلف المنطقه الاستثماريه الحرة حتي تقاطع المحور مع كوبري مصطفي النحاس بطول ٦ كيلو متر.

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحى أن توجيهات فخامة السيد الرئيس بإنشاء المسارات المؤمنة للدراجات تمثل تتويجاً لمبادرات دراجتك صحتك ودراجتك دخلك والدراجة الكهربائية والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وبتوجيهات من سيادته، مشيراً ان الهدف من مبادرات الدراجات أصبح يتحقق بشكل كامل سواء من خلال إتاحة الاستخدامات المتنوعة لها وكذلك إتاحة المسارات المؤمنة لها وهو ما سيكون له الأثر في التوسع الجغرافى والسكاني لمبادرات الدراجات حتى تصبح أسلوب ونمط حياة لجميع المواطنين.

ومن المقرر ان يتم افتتاح المسارات المؤمنة للدراجات بجميع المحافظات كل يوم جمعة من الساعة 6 حتى العاشرة من صباح كل يوم جمعة تباعاً بأحد المحافظات وبحضور وزير الشباب والرياضة والسادة المحافظين.

المصرى اليوم

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