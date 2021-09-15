محمد صلاح يعانق إنجازًا جديدًا في ليفربول.. أفضل لاعب في أغسطس

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في إنجاز جديد يؤكد تفوقه في بداية الموسم الجاري 2021/2022، توج نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في صفوف «الريدز».

وأعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول اليوم الأربعاء، عن فوز محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر متفوقاً على زميليه اليوناني كوستاس تسيميكاس وهارفي إليوت.

واختارت جماهير ليفربول محمد صلاح كأفضل لاعب في الفريق عن شهر أغسطس بعدما سجل هدفين أمام نورويتش سيتي وتشيلسي خلال الشهر، كما صنع هدفين آخرين لزملائه في الفريق.

ويمر محمد صلاح في الفترة الأخيرة بمرحلة من التفوق اللافت، وسجل مؤخراً هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء في شباك فريق ليدز يونايتد، ليدخل ضمن قائمة الأساطير في البريميرليج.