لعلمهم بثراء شقيقه.. أمن القليوبية يحرر مزارع اختطفه 8 أشخاص بقليوب

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نجحت مباحث مركز شرطة قليوب في تحرير مزارع اختطفه 8 أشخاص لمساومة اهليتة على مبلغ مالى مليون جنيه تم ضبط المتهمين وتحر ر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغا من مزارع بتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول من هاتف شقيقه (مزارع) وأبلغه خلاله أن شقيقه مُحتجز لديه، وطلب مبلغ مليون جنيه لإطلاق سراحه ومعاودته الاتصال به وإنزال المبلغ المطلوب لـ 100 ألف جنيه، وأضاف بأن شقيقه كان متواجدا بالأرض الزراعية الخاصة بهما لحراستها، وعقب تلقيه الاتصال قام بالبحث عنه فلم يجده.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وتبين إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص «لأربعة منهم معلومات جنائية» وأمكن تحديد مكان إحتجاز المجنى عليه بشقة سكنية مستأجرة طرف أحد المتهمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة وتم ضبط 7 من المتهمين وتحرير المختطف، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لعلمهم بثراء شقيقه ومساومته على دفع مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراحه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.