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تأجيل محاكمة متهم زور محررات رسمية فى روض الفرج لـ 3 أكتوبر

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تأجيل محاكمة متهم زور محررات رسمية فى روض الفرج لـ 3 أكتوبر تأجيل محاكمة متهم زور محررات رسمية فى روض الفرج لـ 3 أكتوبر

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قررت محكمة جنايات القاهرة ، تأجيل محاكمة متهم في اتهامه بتزوير محرر رسمي في روض الفرج ، لجلسة 3 أكتوبر المقبل .

صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي السيد وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز ومصطفى سامي وأمانة سر محمد عطية، وأحمد حمدي وعبدالله أبوضيف .

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون عام 2019 اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وذيله بتوقيعات نسبها زورا لموظفين عموميين ومهره بأختام مقلده عزاها لذات الجهات فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما قلد بواسطة مجهول أختام شعار الجمهورية المنسوب صدورها للقنصلية العامة لجمهورية العربية بجدة ووزارة الخارجية المصرية مكتب تصديقات الترجمان 2 واستعملهم بأن مهر بهم التوكيل المصطعنة محل الاتهام الأول مع علمه بتقليدهم ، إضافة الى أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو موظف مكتب توثيق روض الفرج في ارتكاب تزوبر في محرر رسمي وهو محضر الإيداع.

كما اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو موظف مكتب توثيق أوسيم ارتكاب تزوبر في محرر رسمي وهو عقد البيع الرضائى واشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية وهو موظف مأمورية ضرائب أوسيم في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو دفتر نقل التكليف فاتخذ الموظف إجراءات نقل تكليف الأرض باسمه.

المصرى اليوم

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