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قال المهندس طارق زكى محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إنه وجه المهندسة نجوان أحمد فوزى مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية، والمهندس أيمن عبدالستار على مدير إدارة المكافحة، بتسيير لجان فورية من مهندسي إدارة المكافحة برئاسة المهندس صلاح شعبان العسال رئيس قسم الحقلية والمهندسة أميرة جوزيف مهندسة بقسم المكافحة البستانية، بالمرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل ضد حشرة سوسة النخيل الحمراء بحدائق أنطونيادس والنزهه.

وأوضح أن اللجنة قامت برش ومعالجة ٣٤ نخلة بحدائق أنطونيادس، بإستخدام مبيد رينو كام ٤٨٪، ضد الناخرات وسوسة النخيل الحمراء.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ يوم حصاد لمحصول الذرة الشامية للحقول الإرشادية بزمام الإدارة الزراعية ببرج العرب،الاربعاء، بحضور الدكتور أيمن الديب المشرف العلمى للحملة القومية لمحصول الذرة الشامية محافظة الإسكندرية، والمهندس محمد أبوجبل مدير الإدارة الزراعية ببرج العرب والمهندس رأفت محمد على رئيس قسم الإرشاد الزراعي ببرج العرب والمهندس أنور شعيب بإدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية وبعض المزارعين .

بمبيد "زينو كام 48%" .. "زراعة الإسكندرية" تكافح سوسة النخيل الحمراء بأشجار أنطونيادس والنزهة (صور)

بمبيد "زينو كام 48%" .. "زراعة الإسكندرية" تكافح سوسة النخيل الحمراء بأشجار أنطونيادس والنزهة (صور)

بمبيد "زينو كام 48%" .. "زراعة الإسكندرية" تكافح سوسة النخيل الحمراء بأشجار أنطونيادس والنزهة (صور)

بمبيد "زينو كام 48%" .. "زراعة الإسكندرية" تكافح سوسة النخيل الحمراء بأشجار أنطونيادس والنزهة (صور)

بمبيد "زينو كام 48%" .. "زراعة الإسكندرية" تكافح سوسة النخيل الحمراء بأشجار أنطونيادس والنزهة (صور)

بمبيد "زينو كام 48%" .. "زراعة الإسكندرية" تكافح سوسة النخيل الحمراء بأشجار أنطونيادس والنزهة (صور)

بمبيد "زينو كام 48%" .. "زراعة الإسكندرية" تكافح سوسة النخيل الحمراء بأشجار أنطونيادس والنزهة (صور)

بمبيد "زينو كام 48%" .. "زراعة الإسكندرية" تكافح سوسة النخيل الحمراء بأشجار أنطونيادس والنزهة (صور)