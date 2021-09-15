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إزالة ١٩٢ حالة تعدي ضمن الموجة الـ ١٨ في الشرقية

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إزالة ١٩٢ حالة تعدي ضمن الموجة الـ ١٨ في الشرقية إزالة ١٩٢ حالة تعدي ضمن الموجة الـ ١٨ في الشرقية

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انطلاق الموجة الـ ١٨ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك لاسترداد حق الدولة والشعب وتطبيق القانون على الجميع، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة ٥٤ حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة ٢١ فدانا و١٧ قيراطا و٧ أسهم، كما تمت إزالة ١٣٨ حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمساحة ٢٧٣٥٨ مترا بمراكز «ديرب نجم – ههيا- الزقازيق- مشتول السوق- بلبيس- أبوحماد- القنايات- كفر صقر- فاقوس- منيا القمح»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وجه المحافظ بتشكيل لجان لمتابعة ورصد أي تعديات جديدة وإزالتها في المهد، حفاظاً على أراضى الدولة للاستفادة من تلك الأراضى في إقامة مشاريع سواء كانت زراعية أو خدمية أو تنموية، مناشدا المواطنين عدم استغلال أراضي الدولة والبناء عليها أو زراعتها دون وجه حق.

المصرى اليوم

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