نائب محافظ الجيزة تتفقد مشروع إنشاء خزان مياه بأرض اللواء

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قامت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بتفقد مشروع إنشاء خزان مياه الشرب بمنطقة أرض اللواء ويرافقها وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية وهي الجهه المموله للمشروع من خلال التعاون المثمر بين محافظة الجيزة والوكالة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الاعمال بالمشروع والتجهيزات النهائية لدخوله الخدمة .

أكدت أن المشروع من المنتظر الانتهاء منه خلال شهر ليتم البدء في التشغيل التجريبي له وذلك بعد الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي له.

وأشارت أن الخزان تصل سعته التخزينية إلى ٦ آلاف م٣ وبتكلفه تصل إلى ٢٤ مليون جنية وسوف يساهم في توفير مياه الشرب النقية لحوالي 35 ألف أسرة.

وأضافت أن المحافظة حريصة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بما يعود بالنفع على تقديم خدمات أفضل للمواطنين .

حيث تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والمتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظة .