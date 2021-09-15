تنفيذ ٥ مشروعات في مركز الإبراهيمية بالشرقية بتكلفة 58.9 مليون جنيه

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاعات الشباب والرياضة، الأبنية التعليمية، الكهرباء بمركز ومدينة الإبراهيمية بتكلفة 58 مليون و900 ألف جنيه، جاهزين للإفتتاح ضمن 109 مشروع تنموي وخدمي بنطاق المحافظة في مختلف القطاعات بتكلفة 2 مليار جنيه، والتي من المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تطوير مركزي شباب شرقية مباشر والابراهيمية بتكلفة 4 مليون و200 ألف جنيه ،وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بنطاق المحافظة، بهدف صقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، وكذلك تركيب موزع كهرباء السدس ذو الجهد المتوسط بتكلفة 40 مليون جنيه، لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائي بالقرية.

أضاف المحافظ أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال إنشاء مدرسة كفر عوض الله سليمان للتعليم الأساسي بعدد 22 فصل وبتكلفة 7 مليون و100 ألف جنيه ،ومدرسة الحبش للتعليم الأساسي بعدد 22 فصل وبتكلفة 7 مليون و600 ألف جنيه ،وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.