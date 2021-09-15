رياض محرز يهدي خطيبته خاتم بنصف مليون دولار في حفل الخطوبة.. صور

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أقام نجم الكرة الجزائرية جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، مساء الاثنين حفل خطوبته على عارضة الأزياء البريطانية الجميلة تايلور وارد، في حفل منزلي حضره عدد قليل من أصدقاء اللاعب وعائلة العروسين.

وتألق رياض محرز (30 سنة) في حفل خطوبته حيث ظهر ببدلة بيضاء كاملة، فيما ظهرت خطيبته تايلور (23 سنة) بفستان أنيق لفت أنظار الحضور.

وينتظر أن يقيم العروسان حفلاً أكبر في أحد الفنادق البريطانية يوم الجمعة المقبل، سيحضره عدد أكبر من الضيوف ونجوم الكرة العالمية ولاعبي مانشستر سيتي وعائلة رياض محرز وخطيبته.

رياض محرز وزجته

وألقت وسائل الإعلام البريطاتنية الضوء على خاتم الخطوبة الذي قدمه رياض محرز لخطيبته تايلور وارد، والذي تبلغ قيمته نصف مليون دولار.

رياض محرز وزجته

وتم صناعة هذا الخاتم بطلب خاص من نجم مانشستر سيتي، كما اشترى اللاعب قصراً للزواج في منطقة "تشيشاير" التي يقطنها الأثرياء في مدينة مانشستر.

وانفصل رياض محرز منذ نحو عام تقريباً عن زوجته عن زوجته ريتا جوهال، عارضة الأزياء الهندية، التي أنجبت منه ابنتيهما عناية وأيلا، بعدما خانته مع ملاكم أمريكي.

الجدير بالذكر أن رياض محرز مرشح بقوة للمنافسة على لقب أفضل لاعب إفريقي في الموسم الجاري مع المصري محمد صلاح والحارس السنغالي إدواردو ميندي.