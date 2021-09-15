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خفضوا مبلغ الفدية من مليون لـ100 ألف.. ضبط 7 متهمين باختطاف مزارع في القليوبية

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خفضوا مبلغ الفدية من مليون لـ100 ألف.. ضبط 7 متهمين باختطاف مزارع في القليوبية خفضوا مبلغ الفدية من مليون لـ100 ألف.. ضبط 7 متهمين باختطاف مزارع في القليوبية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط 7 متهمين باختطاف مزارع بالقليوبية طلبوا مبلغا ماليا كفدية لإطلاق سراحه، وحررت القوات المجني عليه.

تلقى مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من مزارع، مقيم بدائرة المركز، بتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول من هاتف شقيقه «مزارع»، أبلغه خلاله بأن شقيقه محتجز لديه، وطلب مبلغ مليون جنيه لإطلاق سراحه، ومعاودته الاتصال به وتخفيض المبلغ المطلوب لـ100 ألف جنيه، وأضاف أن شقيقه كان متواجدا بالأرض الزراعية الخاصة بهما لحراستها وعقب تلقيه الاتصال قام بالبحث عنه فلم يجده.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص، لـ4 منهم معلومات جنائية، كما تم تحديد مكان احتجاز المجني عليه داخل شقة سكنية مستأجرة طرف أحد المتهمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.

بتقنين الإجراءات تم استهداف الشقة وضبط 7 من المتهمين وتحرير المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لعلمهم بثراء شقيقه ومساومته على دفع مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراحه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما تكثف قوات الأمن الجهود لضبط المتهم الهارب.

المصرى اليوم

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