السينما تبحث عن الجمهور .. 8 أفلام تحقق 11 مليون جنيه فقط في أسبوع

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تراجعت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الأسبوع الماضي،مكتفية بـ 11 مليون و803 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر فيلم «ماكو» إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى، محققاً 3 مليون و946 ألف جنيه،وتدور أحداثه عند العباره سالم اكسبريس الغرقانه في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء،وحقق إجمالي 9 مليون و915 ألف جنيه في أسبوعين.

يليه فيلم «الإنس والنمس» محققاً 2 مليون و571 ألف جنيه، ويشاركه البطولة الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

الفيلم عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها، محققاً إجمالي 50 مليون و404 ألف جنيه في 6 أسابيع عرض.

ويليه فيلم «موسي» بـ مليون و363 ألف جنيه، في خامس أسبوع عرض، العمل الذي يعتمد على الخدع والمؤثرات البصرية والجرافيكس .

تدور أحداث الفيلم في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، محققا إجمالي 15 مليون و492 ألف جنيه.

ثم جاء فيلم «٢٠٠ جنيه» محققا مليون و259 ألف جنيه ليصل إجمالي ايراداته في 3 أسابيع 6 مليون و90 ألف جنيه.

فيلم «200 جنيه» تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم كل من إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

ثم فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب محققاً مليون و184 ألف جنيه في الأسبوع الماضي وإجمالي 58 مليون جنيه و72 ألف جنيه في 9 أسابيع عرض.

يتبعه فيلم «30 مارس» بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى،محققا 811 ألف جنيه في أول أسابيع عرض له.

‎تدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه في جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

يليه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بـ 437 ألف جنيه، ليحقق إجمالي 39 مليون و949 ألف جنيه في 10 اسابيع عرض، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى.

وتذيل القائمة فيلم «مش أنا» بـ 228 ألف جنيه ويصل إجمالي إيراداته 45 مليون و577 ألف جنيه، في 12 أسابيع عرض، في يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.