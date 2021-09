★ ★ ★ ★ ★

أعلنت منصة «سبوتيفاي» الموسيقية اليوم عن الفنانين المصريين والعالميين والأغاني المصرية والعالمية وقوائم التشغيل الأكثر استماعًا خلال حفلات الزفاف في مصر على المنصة في عام 2021 حيث تصدرت قائمة فرحة بتجمعنا أكثر قوائم التشغيل استماعاً.

وعن أكثر 5 أغنيات استماعًا على قوائم تشغيل حفلات الزفاف من المنصة في مصر، فجاء ترتيبها كالتالي، «في حتة تانية» لمحمود العسيلي في المركز الأول ثم «خطوة» لمصطفى حجاج في المركز الثاني، و«مهرجان إخواتي» لـ «الصواريخ وشحتة كاريكا وزوكا» في المركز الثالث، ثم «يا ناس» لمحمود العسيلي في المركز الرابع، وجاءت «سالكة» لحسن شاكوش وويجز في المركز الخامس.



كما تصدر حسن شاكوش قائمة أكثر 5 فنانين استماعًا على قوائم تشغيل حفلات الزفاف من المنصة في مصر، يليه عمرو دياب في المركز الثاني ثم محمود العسيلي في المركز الثالث وفي المركز الرابع حكيم ويأتي عمر كمال في المركز الخامس.

عالميًا، احتل «إد شيران» المركز الأول على قائمة الأكثر استماعًا في قوائم التشغيل المرتبطة بحفلات الزفاف، أما فيما يتعلق بالأغاني الأكثر استماعًا في حفلات الزفاف عالميًا، فقد تصدرت أغنية «Marry You» لبرونو مارس قوائم تشغيل حفلات الزفاف وتلتها أغنية «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)» لـ«ويتني هيوستن».

صورة جديدة للمطرب الشعبي عمر كمال - صورة أرشيفية

أكثر 5 فنانين استماعًا على قوائم تشغيل حفلات الزفاف من سبوتيفاي في مصر هم:

حسن شاكوش

عمرو دياب

محمود العسيلي

حكيم

عمر كمال

- صورة أرشيفية

حكيم - صورة أرشيفية

أكثر 5 أغنيات استماعًا على قوائم تشغيل حفلات الزفاف في مصر هي:

«في حتة تانية» -محمود العسيلي

«خطوة»- مصطفى حجاج

مهرجان «إخواتي»- الصواريخ وشحتة كاريكا وزوكا

«يا ناس» – محمود العسيلي

«سالكة» – حسن شاكوش وويجز

- صورة أرشيفية

ويجز - صورة أرشيفية

أكثر 5 فنانين استماعًا على قوائم تشغيل حفلات الزفاف عالميًا هم:

إد شيران

برونو مارس

بيونسيه

دان + شاي

تايلور سويفت

أكثر 5 أغنيات استماعًا على قوائم تشغيل حفلات الزفاف على Spotify عالميًا هي:

«Marry You»- برونو مارس

«I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)»- ويتني هيوستن

«A Thousand Years»- كريستينا بيري

«Thinking Out Loud»- إد شيران

«Marry Me»- تراين