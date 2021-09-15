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أمانة الشرقية تضبط 92 مخالفة للتدابير الصحية

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أمانة الشرقية تضبط 92 مخالفة للتدابير الصحية أمانة الشرقية تضبط 92 مخالفة للتدابير الصحية
بعد تنفيذ 1414 جولة في المراكز التجارية بالمنطقة

أمانة الشرقية تضبط 92 مخالفة للتدابير الصحية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1414 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق أربع منشآت مخالفة، وضبط 92 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وقامت الأمانة -ممثلة في بلدية وسط الدمام- بحملة مشتركة على السوق المركزي للأسماك بالدمام، نتج عنها زيارة 67 محلًّا، أسفرت عن إتلاف ما يقارب 12 كيلوجرامًا من الأسماك الفاسدة؛ وذلك ضمن جهودها الرقابية على المنشآت الغذائية والصحية بالتعاون مع اللجنة المشتركة من (الأمن الوقائي بشرطة الدمام، وفرع وزارة التجارة، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة)؛ للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية وآمنة، وكذلك الإجراءات المتبعة حفاظًا على سلامة الجميع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات (940) تلقى 9 بلاغات عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"؛ داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية؛ لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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