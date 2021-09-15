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شاهد.. مدير تعليم ينبع يواصل زيارته التفقدية لمدارس المحافظة

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اطلع على انتظام العملية التعليمية والإرشادية وتطبيق الإجراءات الاحترازية

شاهد.. مدير تعليم ينبع يواصل زيارته التفقدية لمدارس المحافظة

واصل مدير التعليم بمحافظة ينبع، سليم بن عبيان العطوي، اليوم الأربعاء، زياراته التفقدية التي بدأها منذ انطلاقة العام الدراسي الجديد لمدارس تعليم المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وزار العطوي اليوم مدرسة الحسن بن الهيثم الثانوية؛ حيث اطلع على انتظام العملية التعليمية في الفصول الدراسية والخدمات التربوية والإرشادية المقدمة وتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية لتوفير البيئة التعليمية الآمنة للطلاب.

ووقف العطوي على أداء اختبارات تعزيز المهارات لطلاب السنة الأولى المشتركة للصف الأول ثانوي، وأكد أهمية الاختبارات التي تأتي من توجه وزارة التعليم المتمثل في رفع المستوى التحصيلي للطلبة وتحسين جودة مخرجات العملية التعليمية من خلال قياس ما اكتسبه الطلاب والطالبات من مهارات في المواد الأساسية خلال العام الدراسي السابق 1442.

وفي ختام الزيارة حث أبناءه الطلاب على المتابعة والمثابرة في تحصيل العلم أولًا بأول، والحرص على متابعة معلميهم؛ متمنيًا لهم عامًا دراسيًّا مملوءًا بالجد والاجتهاد، وحافلًا بالإنجازات العلمية.

شاهد.. مدير تعليم ينبع يواصل زيارته التفقدية لمدارس المحافظة

شاهد.. مدير تعليم ينبع يواصل زيارته التفقدية لمدارس المحافظة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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