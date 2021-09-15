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المشدد ٥ سنوات لتاجر فاكهة حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:31 صباحاً
في اليوم الرابع لتطبيق العقوبات ..تحرير 3918 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:31 صباحاً
السيسي يعلن الحداد الرسمي على وفاة المشير طنطاوي ويطلق أسمه على قاعدة عسكرية
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:31 صباحاً
يارا تطرح كليب «أنا رحت منك» (فيديو)
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:31 صباحاً
المشدد 10 سنوات لعامل قتل ابن زوجته بالشرقية
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:30 صباحاً
شهادة للتاريخ من السيسي : المشير طنطاوي برئ من دم أحداث محمد محمود واستاد بورسعيد
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:30 صباحاً
اتحاد الكرة : كيروش مدرب مشروع وخطة لمستقبل كرة القدم المصرية
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:30 صباحاً
كومان معلقًا على تدهور برشلونة: «اعمل إيه؟!»
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:30 صباحاً
وزيرة الثقافة تعلن انطلاق الفعاليات الإبداعية لمبادرة حياة كريمة في مركز الوقف بقنا
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:30 صباحاً
تعرّف على وثائق اليوم الوطني منذ عهد المؤسس
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:22 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
بكاء أرملة الفنان أحمد هيبة على الهواء: عندنا 3 أطفال مش لاقيين أكل
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 15 سبتمبر 2021 01:24 مساءً
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