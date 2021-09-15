مساعدة مالية عاجلة لإحدي الحالات الإنسانية بالمنوفية.. وتوفير الرعاية الطبية لطفلها الكفيف

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استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، اليوم الأربعاء، بمواطنة من قرية شطانوف بمركز أشمون ليس لديها مصدر رزق وتسكن في غرفة غير آدمية وتعول طفل كفيف عمره سنتين، يعاني من مرض إستسقاء بالمخ وضمور في عصب العين وذلك نتيجة تعرضه لحادث أليم.

يأتي هذا في ضوء حرص محافظ المنوفية وإهتمامه بالأسر الأولي بالرعاية ومساهمته في رفع العبء والمعاناة عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

واستمع المحافظ من المواطنة عن الحالة الصحية لإبنها وظروفها المعيشية الصعبة، وقرر صرف مساعدة مالية عاجلة تساعدها على تحمل نفقات علاج إبنها وتلبية متطلبات حياتها، كما أجري إتصال تليفوني بالدكتور محمود قورة عميد كلية الطب بالمنوفية لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للطفل وتوفير أوجه الرعاية الصحية له.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم المساعدة والدعم لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.