شيرين مصطفى قائمًا بمهام رئيس هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية

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أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باﻹسكندرية، قراراً حمل رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢١، بتكليف شيرين مصطفى علي، للقيام بتسيير أعمال مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بجانب عملها كمدير لإدارة الحفاظ على التراث بالديوان العام لمحافظة الإسكندرية، وذلك خلفا لمحمد سعد الذي جرى تكليفه بالعمل مستشاراً للمحافظ.

يشار إلى أن شيرين مصطفى علي، من مواليد الإسكندرية في ٥ ديسمبر ١٩٨٥، حاصلة على ليسانس آداب قسم اثار ودراسات يونانية ورومانية، دفعة ٢٠٠٧ بترتيب الأولى على الدفعة تخصص أثار، وشغلت العديد من المناصب منها، منسق ومقرر اللجنة الدائمة للآثار بمحافظة الإسكندرية من عام ٢٠١٥ وحتى الآن، ومدير إدارة الاتصال السياسي بديوان عام محافظة الإسكندرية خلال الفترة ٢٠١٧- ٢٠١٨ .

كما شغلت منصب مدير إدارة الحفاظ على التراث بديوان عام محافظة الإسكندرية من عام ٢٠١٨ وحتى الآن .