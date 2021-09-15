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الكشف وتوفير العلاج لــ468 حالة في قافلة ببني سويف

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الكشف وتوفير العلاج لــ468 حالة في قافلة ببني سويف الكشف وتوفير العلاج لــ468 حالة في قافلة ببني سويف

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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تم الكشف على 468 حالة ضمن القافلة التي نظمتها مديرية الصحة بقرية السعادنة ببني سويف، وذلك ضمن القوافل التنموية الشاملة التي يتم تنفيذها من خلال الشراكة المجتمعية الرائدة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار خطة المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا عن طريق المساهمة المجتمعية، وذلك تحت مظلة المبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشتة لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن لنتائج القافلة الطبية التي تم تنظيمها بالمساهمة المجتمعية، أمس الثلاثاء، بالتعاون بين إدارة القوافل بالمديرية الصحة ،ومؤسسة نهضة بني سويف وبالتنسيق والوحدة المحلية لمركزومدينة بني سويف،حيث تم الكشف على 468 حالة بواقع (120حالة باطنة،و 125أطفال،و133 نساء،90 جلدية )،حيث تكفلت مؤسسة نهضة بني سويف بالعلاج وقيمة الأدوية.

وتعد هذه القافلة هي القافلة السادسة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع المديرية والمؤسسة،في القرى الأكثر احتياجا حتى نهاية عام 2021 بواقع 4 قوافل في الشهر،حيث تتكفل مؤسسة نهضة بني سويف بتكاليف العلاج،بييما تشارك مديرية الصحة بالأطباء والتجهيزات الإدارية والفنية لموقع القافلة بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

المصرى اليوم

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