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المصري البورسعيدي يجدد عقود ثلاث لاعبين لمدة 4 مواسم

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المصري البورسعيدي يجدد عقود ثلاث لاعبين لمدة 4 مواسم المصري البورسعيدي يجدد عقود ثلاث لاعبين لمدة 4 مواسم

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جدد المصري البورسعيدي، عقود 3 لاعبين، وهم حارس المرمى أحمد مسعود وعمرو موسى قائد الفريق، وفريد شوقي.

وأعلن المصري عبر صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، أن عمرو موسى وفريد شوقي وأحمد مسعود، وقعوا عقودهم الجديدة التي تستمر لمدة 4 مواسم، حتى صيف 2025، في إطار خطوات النادي للحفاظ على نجومه.

وكان المصري قد أبرم 8 صفقات جديدة بضم التونسي إلياس الجلاصي والفلسطيني محمد بلح، ولاعب الوسط أسامة الجزار وثنائي بيراميدز أحمد الشيخ وعمرو مرعي، وثنائي الطلائع أحمد علاء وإسلام جمال، ومدافع الحمام إسلام المزين.

وأعلن المصري في وقت سابق، تعاقده مع التونسي معين الشعباني المدير الفني السابق للترجي، لقيادة الفريق البورسعيدي في الموسم المقبل.

ويخوض المصري، منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التي انطلقت مؤخرًا.

المصرى اليوم

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