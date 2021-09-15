الأهلي يخوض مباراة ودية أمام نجوم المستقبل اليوم

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يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣، فريق نجوم المستقبل في المباراة الودية، التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، في إطار تحضيراته للموسم الجديد.

ويستعد فريق أهلي ٢٠٠٣ للمشاركة في الموسم الجديد ببطولة الجمهورية، حيث يخوض عدداً من المباريات الودية استعداداً للدخول في المنافسات الرسمية.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ كلا من سيد غريب مديراً فنياً، ومحمد ماهر مدرباً مساعداً، وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى ومحمد راشد إداريا، ومحمد إمام طبيب الفريق، وطه محمد مخططا للأحمال، وأحمد عبدالخالق إخصائي التدليك.