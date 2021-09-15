ليفربول ضد ميلان.. 5 معارك ثنائية تحسم صدام «الذكريات» في دوري أبطال أوروبا

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في مباراة بذكريات نهائي 2005 و2007، سيستضيف ليفربول فريق ميلان على أرضية ملعب أنفيلد يوم الأربعاء، في مباراة من المتوقع أن تكون مُشتعلة، ضمن مُنافسات دوري أبطال أوروبا.

سيكون هذا أول لقاء بين الجانبين منذ موقعة أثينا قبل 14 عامًا، حيث انتقم الروسونيري من انهيار اسطنبول المُخيب للآمال، حيث فاز كلا الفريقين بـ13 لقباً في دوري أبطال أوروبا بينهما.

وهذا يفسر بما من المتوقع حدوثه من إثارة وحماس شديد خلال تلك المباراة.

دعونا نلقي نظرة على خمس معارك رئيسية يُمكن أن تحدد الفائز بموقعة ليفربول وميلان:

5- أندرو روبرتسون (ليفربول) - دافيد كالابريا (ميلان).

أحد أفضل التعاقدات مع ليفربول في الآونة الأخيرة، تحول أندرو روبرتسون إلى آلة لا يمكن إيقافها تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب منذ وصوله قادمًا من صفوف هال سيتي في عام 2017.

اشتهر بطاقته الضخمة وقدرته على التحمل وقدرته على المرور من المُنافسين، وقد جلب الأسكتلندي بعدًا جديدًا لهجوم ليفربول من خلال الجزء الهجومي.

وبالنظر إلى الأمر نفسه، فإن دافيد كالابريا لاعب إيه سي ميلان سيحظى بالمهمة الشاقة المتمثلة في التعامل مع القوة النارية لظهير ليفربول يوم الأربعاء.

الإيطالي البالغ من العمر 24 عامًا هو ظهير تقليدي. إنه أكثر توجهاً نحو الدفاع، ويمتلك إمكانيات ممتازة ووعي تكتيكي.

4 فرانك كيسي (ميلان) - فابينيو (ليفربول)

في خط الوسط، اثنان من أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الإيطالي يوجهان بعضهم البعض.

قوي، رشيق، ماهر في استعادة الكرة، فابينيو هو اللاعب المُقاتل في تشكيلة يفربول. إنه مفتاح لكسر لعب المنافسين وتوفير غطاء وقائي قوي للظهير الرباعي.

سيتعين على البرازيلي حشد كل طاقته لإيقاف فرانك كيسي. أصبح كيسي صانع الألعاب الرئيسي لميلان، ويمتلك إمكانيات هجومية رائعة، حيث سجل 13 هدفًا الموسم الماضي.

في حين أن معظم تلك الأهداف كانت ركلات جزاء، فإن كيسي يمتلك قدرة تسديد بعيدة المدى، ويوزع الكرة بدقة. النجم الإيفواري هو المُفتاح للسيطرة على إيقاع ميلان.

3- زلاتان ابراهيموفيتش (ميلان) - فيرجيل فان ديك (ليفربول)

يبلغ مهاجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش 40 عامًا تقريبًا، لكنه قد يشكل تهديدًا كبيرًا لمدافع ليفربول فيرجيل فان ديك. لا يزال الدولي السويدي الذي لا يكل ولا يرحم قوياً ولا يزال متعطشاً لمزيد من الأهداف والألقاب الجماعية والفردية.

لعب دورًا رئيسيًا في مساعدة الروسونيري على احتلال المركز الثاني في الدوري الإيطالي الموسم الماضي. كان هذا هو أعلى مركز حصل عليه ميلان في الدوري منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث سجل إبراهيموفيتش 15 هدفاً خلال 19 مباراة فقط.

من المُحتمل أن يبدأ إبراهيموفيتش في مواجهة ليفربول يوم الأربعاء، وقد يمثل تهديدًا كبيرًا داخل منطقة الجزاء، سواء من ناحية الألعاب الهوائية أو من اللعب المفتوح، نظرًا لمهاراته في إنهاء الهجمات.

سيتطلع فيرجيل فان ديك، نجم ليفربول الرئيسي في الدفاع، بالمهمة البالغة الأهمية المتمثلة في الحفاظ على هدوء المهاجم. يشتهر فان ديك بقدرته الاستثنائية على المراقبة، وهي سمات يجب أن يُبرزها في هذه المباراة ضد نظيره السويدي.

2- ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) - ثيو هيرنانديز (ميلان)

وستشهد مبارزة أخرى مغرية في اليوم مواجهة ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول وجهاً لوجه مع ثيو هيرنانديز لاعب ميلان على الأجنحة. في حين يعتبر أحدهم نجمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان الآخر أحد أفضل لاعبي الدوري الإيطالي في المواسم الأخيرة.

كلاهما يشتركان في سمات متشابهة أيضًا. يضعون عرضيات ممتازة، وهم متخصصون في الكرات الثابتة ولديهم قذارات تهديفية رائعة أيضًا.

سيكون لدى ألكسندر أرنولد مهمة الدفع للأمام للتواصل مع محمد صلاح في الهجوم. لكن يجب أن يراقب هرنانديز، لأن ميله إلى الجري إلى الأمام قد يجعل خلفه مساحات كبيرة.

1 محمد صلاح (ليفربول) - فيكايو توموري (ميلان).

منذ عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2017، قدم محمد صلاح الإضافة باستمرار للريدز. برصيد 128 هدفًا في 207 مباراة، نصب الفرعون المصري نفسه بين أكثر المهاجمين تألقاً في تاريخ النادي.

في هذه الأثناء، لا يحتاج فيكايو توموري لاعب ميلان بالتأكيد أي تذكير بالتهديد الذي يمثله. لقد واجه صلاح عدة مرات من قبل عندما كان لاعبًا في تشيلسي. في الواقع.

ويُقدم صلاح مستويات رائعة رفقة الريدز هذا العام، حيث وصل إلى هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفاً في مباراة فريقه الماضية أمام ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج.