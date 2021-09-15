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أهلي ٢٠٠٧ يواجه السكة الحديد وديًا اليوم

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أهلي ٢٠٠٧ يواجه السكة الحديد وديًا اليوم أهلي ٢٠٠٧ يواجه السكة الحديد وديًا اليوم

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يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧، فريق السكة الحديد، اليوم الأربعاء، في المباراة الودية التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار تحضيراته للموسم الجديد.

ويستعد فريق أهلي ٢٠٠٧ للمشاركة في المنافسات الرسمية للموسم الجديد، من خلال خوض بعض المباريات الودية، والتي كان آخرها الفوز على الإنتاج الحربي بسبعة أهداف دون رد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ كلا من أسامة زكي مديراً فنياً وسعيد صبحي مدرباً مساعداً وأنور وجدي مدرباً لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق، وحسن عبدالمطلب طبيبا، ومحمد نحلة مخططا للأحمال والإعداد البدني، وناجح أبوزهرة إخصائي التدليك.

المصرى اليوم

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