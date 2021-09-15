قسيمة زواج مزورة تكشف سر العثور علي جثة موظف داخل غرفة نوم جارته ببولاق الدكرور

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كشفت التحقيقات في واقعة العثور على جثة موظف داخل شقة عشيقته بمنطقة بولاق الدكرور، أن المتوفي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ممارسة الرذيلة مع جارته بسبب تعرضه لأزمة قلبية حادة، مؤكدة على عدم وجود شبة جنائية وراء الحادث.

كان الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا من سكان إحدي العقارات بمنطقة بولاق الدكرور بانبعاث رائحة كريهة من شقة مطلقة بالطابق الثالث، انتقل ضباط مباحث بولاق الدكرور إلى مكان البلاغ، واقتحام الشقة وعثروا على جثة موظف مقيم بالطابق الرابع في العقارعلي سرير صاحبة الشقة.

كشفت التحقيقات، بوجود علاقة غير شرعية بين المتوفي وجارته، التي سافرت إلى محافظة الإسكندرية لقضاء الإجازة مع أسرتها وتركته في شقتها، تم استدعاء السيدة لسماع أقوالها في التحقيقات أنكرت في البداية بوجود علاقة بينها وبين المتوفي وقالت: أنه دخل شقتها أثناء سفرها لسرقتها ومات فيها.

عثر فريق البحث داخل الشقة على قسيمة زواج خاصة بالمتوفي وطليقته منزوع منها صورتها ووضع صورة جارته بدلا منها حتي يتمكن أن يتنقل معها في أماكن بحجة أنها زوجته.

اعترفت السيدة بممارسة الرذيلة مع المتوفى منذ فترة طويلة، وكان في شقتها قبل ساعات وتركته في غرفه نومها سافرت إلى محافظة الإسكندرية، وبعدها حاولت الاتصال به أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، وأشارت التحريات أن المتوفي موظف عمره 55 سنة مطلق ويعيش بمفرده داخل شقته ولديه ابن في العشرينيات يسكن في الشقة المجاورة.