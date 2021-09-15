أخبار عاجلة

المشدد ٥ سنوات لتاجر فاكهة حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية -
في اليوم الرابع لتطبيق العقوبات ..تحرير 3918 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى -
السيسي يعلن الحداد الرسمي على وفاة المشير طنطاوي ويطلق أسمه على قاعدة عسكرية -
يارا تطرح كليب «أنا رحت منك» (فيديو) -
المشدد 10 سنوات لعامل قتل ابن زوجته بالشرقية -
شهادة للتاريخ من السيسي : المشير طنطاوي برئ من دم أحداث محمد محمود واستاد بورسعيد -
اتحاد الكرة : كيروش مدرب مشروع وخطة لمستقبل كرة القدم المصرية -
كومان معلقًا على تدهور برشلونة: «اعمل إيه؟!» -
وزيرة الثقافة تعلن انطلاق الفعاليات الإبداعية لمبادرة حياة كريمة في مركز الوقف بقنا -
تعرّف على وثائق اليوم الوطني منذ عهد المؤسس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قسيمة زواج مزورة تكشف سر العثور علي جثة موظف داخل غرفة نوم جارته ببولاق الدكرور

Print
قسيمة زواج مزورة تكشف سر العثور علي جثة موظف داخل غرفة نوم جارته ببولاق الدكرور قسيمة زواج مزورة تكشف سر العثور علي جثة موظف داخل غرفة نوم جارته ببولاق الدكرور

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت التحقيقات في واقعة العثور على جثة موظف داخل شقة عشيقته بمنطقة بولاق الدكرور، أن المتوفي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ممارسة الرذيلة مع جارته بسبب تعرضه لأزمة قلبية حادة، مؤكدة على عدم وجود شبة جنائية وراء الحادث.

كان الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا من سكان إحدي العقارات بمنطقة بولاق الدكرور بانبعاث رائحة كريهة من شقة مطلقة بالطابق الثالث، انتقل ضباط مباحث بولاق الدكرور إلى مكان البلاغ، واقتحام الشقة وعثروا على جثة موظف مقيم بالطابق الرابع في العقارعلي سرير صاحبة الشقة.

كشفت التحقيقات، بوجود علاقة غير شرعية بين المتوفي وجارته، التي سافرت إلى محافظة الإسكندرية لقضاء الإجازة مع أسرتها وتركته في شقتها، تم استدعاء السيدة لسماع أقوالها في التحقيقات أنكرت في البداية بوجود علاقة بينها وبين المتوفي وقالت: أنه دخل شقتها أثناء سفرها لسرقتها ومات فيها.

عثر فريق البحث داخل الشقة على قسيمة زواج خاصة بالمتوفي وطليقته منزوع منها صورتها ووضع صورة جارته بدلا منها حتي يتمكن أن يتنقل معها في أماكن بحجة أنها زوجته.

اعترفت السيدة بممارسة الرذيلة مع المتوفى منذ فترة طويلة، وكان في شقتها قبل ساعات وتركته في غرفه نومها سافرت إلى محافظة الإسكندرية، وبعدها حاولت الاتصال به أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، وأشارت التحريات أن المتوفي موظف عمره 55 سنة مطلق ويعيش بمفرده داخل شقته ولديه ابن في العشرينيات يسكن في الشقة المجاورة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المشدد ٥ سنوات لتاجر فاكهة حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

المشدد ٥ سنوات لتاجر فاكهة حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

في اليوم الرابع لتطبيق العقوبات ..تحرير 3918 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

في اليوم الرابع لتطبيق العقوبات ..تحرير 3918 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

السيسي يعلن الحداد الرسمي على وفاة المشير طنطاوي ويطلق أسمه على قاعدة عسكرية

السيسي يعلن الحداد الرسمي على وفاة المشير طنطاوي ويطلق أسمه على قاعدة عسكرية

يارا تطرح كليب «أنا رحت منك» (فيديو)

يارا تطرح كليب «أنا رحت منك» (فيديو)