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برلمانى: الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو 3 % في ظل جائحة كورونا

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برلمانى: مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو 3 % في ظل جائحة كورونا برلمانى: الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو 3 % في ظل جائحة كورونا

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قال الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ ، إن أهمية جميع المحاور التي تضمنها تقرير التنمية البشرية بصفة عامة والأهمية القصوى للمحور الاقتصادي بالتقرير خاصة أنه تضمن بكل صراحة ووضوح معدلات النمو الاقتصادي وسلط الضوء على ارتفاعها خاصة في ظل أزمة كورونا وأن الاقتصاد المصري الوحيد الذي حقق معدلات نمو موجبة وصلت إلى 3% ما أدى إلى انخفاض معدلات البطالة.
وأضاف «الصالحى» في بيان له اصدره اليوم الاربعاء أن قرارات الاصلاح الاقتصادى التي رسم معالمها ونفذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كانت لها اثارها الايجابية لانتشال الاقتصاد المصرى من شبح الافلاس ودعم المواطن الفقير وانخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا .

مؤكداً أن الشعب المصرى العظيم التف بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية حول برنامج الاصلاح الاقتصادى ومنح الرئيس السيسى شيكاً على بياض لاستكمال سياساته لبناء الدولة المصرية المدنية والحديثة والديمقراطية والقوية اقتصادياً
وتابع أن ثقة المصريين لم تهتز دقيقة واحدة في القيادة الحكيمة للرئيس السيسى الذي ازدادت شعبيته لدى كل المصريين لأنه اهدافه من الاصلاح الاقتصادى كانت لتحقيق المصالح العليا والقومية لمصر وشعبها
وكان الرئيس عبدالفتاح قد تسلم تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بمصر 2021، من رندا أبوالحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.
يذكر أن من أبرز الحضور لهذه الفعالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات.

المصرى اليوم

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