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قال النائب محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ إن مصر لأول مرة في تاريخها وفى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تستهدف خصائص سكانية جديدة في مجالات الصحة والتعليم والغذاء، وهو توجه في ايجاد حلول غير تقليدية ومن خارج الصندوق للأزمة السكانية التي استمرت لعقود طويلة

وأعلن «المنزلاوى» في بيان له اليوم الاربعاء ، اتفاقه مع تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي أكدت فيها أن تقرير التنمية البشرية اعتمد على باحثين مستقلين وأن أخر تقرير عن التنمية البشرية في مصر كان منذ 10 سنوات أن مصر واجهت تحديات كبيرة مثل الإرهاب وكورونا، ورغم ذلك حققت نموا اقتصاديا.

اضافة إلى تأكيدها أن تقرير التنمية البشرية في مصر لا يحتوى على أي مجاملات، لافتة إلى أن التقرير يحتوى على ملاحظات لتطوير الأداء، ولدينا تحديا كبيرا في الزيادة السكانية.

و أضاف أن هناك العديد من المؤسسات المالية والمصرفية الدولية التي أشادت بنجاح مصر في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا بعد نجاح قرارات الاصلاح الاقتصادى التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى انقذت مصر من شبح الافلاس وكان بطلها الشعب المصرى العظيم الذي لم يتردد لحظة في التجاوب مع قرارات الاصلاح الاقتصادى رغم صعوبتها ثقة في الرئيس السيسى الذي يتوجه في جميع المناسبات بالشكر والتقدير للشعب المصرى المساند والداعم لجميع سياساته الداخلية والخارجية

و اشار إلى ان التقرير يتميز بالحيادية والشفافية وأن مصر نجحت في مبادرات تكافل وكرامة لتحسين أحوال المواطنين، مضيفة أن مصر أنفقت تريليونات من الجنيهات لتحسين أحوال المواطنين، مؤكدة أن مصر ستنجح في الحد من الزيادة السكانية.

و تابع: «لدينا خطة لتمكين المرأة وتوعيتها للمساهمة في الحد من الزيادة السكانية، وتوفير مكان ملائم للأطفال في المدارس وأن التقرير يمنح توصيات لاستكمال البنية التشريعية بشأن عدد من القوانين .