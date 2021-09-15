إصلاح كسر خط مياه بقرية وابورات المطاعنة بمركز إسنا جنوب الأقصر

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أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، قيام فرق الصيانة التابعة لشبكة منطقة أصفون بإسنا، بعملية إصلاح كسر خط مياه قطر 8 بوصه، المغذي لمنطقة قرية وابورات المطاعنة، وعودة مياه الشرب عقب الانتهاء من أعمال اصلاح الكسر مباشرة.

وتمت عملية الإصلاح بمتابعة وإشراف المهندس ياسر العشاوي مدير إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بإسنا، والمهندس عبدالباسط مدني نائب مدير الإدارة بإسنا، والمهندس جابر غريب رئيس شبكة مياه الشرب بمنطقه أصفون، والمهندس حسين يوسف، ورضوان الطاهر وعلي جاد سليم فريق الطوارئ والصيانة بمنطقة شبكات أصفون.

من ناحية أخرى، قدم أهالى المنطقة الشكر لرئيس مجلس الإدارة على الجهود المبذولة من المسئولين والفنيين بالشركة لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن.