عرض مسرحية «قاع» على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية

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قال المخرج محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح أن العرض المسرحى «قاع» يستعد لعرضه أيام الخميس والجمعة والسبت المقبل ١٦، ١٧، ١٨ سبتمبر على مسرح «ليسيه الحرية» بالإسكندرية في التاسعة مساء.

العرض المسرحي «قاع» يناقش فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه، يعتمد العرض على التنقل بين التمثيل الكوميدي والتراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك .

يذكر أن العرض المسرحي «قاع» مشروع تخرج الدفعة الأولى من ورشة «نجوم المستقبل» من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، العرض «قاع» تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاته، تصميم إضاءة ابراهيم الفرن، أشعار محمد مخيمر، إخراج محمد مرسي.