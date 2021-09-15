أخبار عاجلة

المشدد ٥ سنوات لتاجر فاكهة حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية -
في اليوم الرابع لتطبيق العقوبات ..تحرير 3918 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى -
السيسي يعلن الحداد الرسمي على وفاة المشير طنطاوي ويطلق أسمه على قاعدة عسكرية -
يارا تطرح كليب «أنا رحت منك» (فيديو) -
المشدد 10 سنوات لعامل قتل ابن زوجته بالشرقية -
شهادة للتاريخ من السيسي : المشير طنطاوي برئ من دم أحداث محمد محمود واستاد بورسعيد -
اتحاد الكرة : كيروش مدرب مشروع وخطة لمستقبل كرة القدم المصرية -
كومان معلقًا على تدهور برشلونة: «اعمل إيه؟!» -
وزيرة الثقافة تعلن انطلاق الفعاليات الإبداعية لمبادرة حياة كريمة في مركز الوقف بقنا -
تعرّف على وثائق اليوم الوطني منذ عهد المؤسس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

عرض مسرحية «قاع» على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية

Print
عرض مسرحية «قاع» على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية عرض مسرحية «قاع» على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية

لاقتراحات اماكن الخروج

قال المخرج محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح أن العرض المسرحى «قاع» يستعد لعرضه أيام الخميس والجمعة والسبت المقبل ١٦، ١٧، ١٨ سبتمبر على مسرح «ليسيه الحرية» بالإسكندرية في التاسعة مساء.

العرض المسرحي «قاع» يناقش فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه، يعتمد العرض على التنقل بين التمثيل الكوميدي والتراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك .
يذكر أن العرض المسرحي «قاع» مشروع تخرج الدفعة الأولى من ورشة «نجوم المستقبل» من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، العرض «قاع» تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاته، تصميم إضاءة ابراهيم الفرن، أشعار محمد مخيمر، إخراج محمد مرسي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المشدد ٥ سنوات لتاجر فاكهة حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

المشدد ٥ سنوات لتاجر فاكهة حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

في اليوم الرابع لتطبيق العقوبات ..تحرير 3918 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

في اليوم الرابع لتطبيق العقوبات ..تحرير 3918 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

السيسي يعلن الحداد الرسمي على وفاة المشير طنطاوي ويطلق أسمه على قاعدة عسكرية

السيسي يعلن الحداد الرسمي على وفاة المشير طنطاوي ويطلق أسمه على قاعدة عسكرية

يارا تطرح كليب «أنا رحت منك» (فيديو)

يارا تطرح كليب «أنا رحت منك» (فيديو)