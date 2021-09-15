القبض على شخص بتهمة تجميع مدخرات العاملين بالخارج في المنيا

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، القبض على أحد الأشخاص بالمنيا، بتهمة تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول، بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل بتلك الدولة.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، وشقيقه «متواجد بإحدى الدول ويعمل بها»، مقيمين بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني، بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، إذ يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع شقيقه المتواجد حاليًا خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي 3 ملايين جنيه مصري.